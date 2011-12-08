Проверят процедуры закупок питания для детских учреждений

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Государственной финансовой инспекции поверить процедуры закупок питания для детских учреждений за государственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Кабинета министров.

«Поручаю фининспекции проверить все закупки детского питания и при помощи правоохранительных органов навести здесь порядок», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что правительство располагает информацией, что в ряде областей Украины питание для детских учреждений закупается по завышенным ценам.