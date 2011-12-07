В Украине нет вакцины против менингококковой инфекции, от которой умер мальчик в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявила на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Раиса МОИСЕЕНКО.

«К величайшему сожалению, такие случаи у нас бывали и будут случаться на территории Украины. Потому что вакциной против такого рода инфекции на сегодняшний день мы не иммунизируем», - сказала она.

Она отметила, что в мире также нет вакцины против отдельных типов менингококкемии.

Как сообщалось, в городе Брянка Луганской области 30 ноября умер полуторагодовалый мальчик, которому перед этим была сделана прививка против кори, паротита и краснухи. Вместе с тем, по данным Минздрава, экспертиза показала, смерть мальчика наступила не в результате прививки, а из-за менингококковой инфекции.

Ранее, 19 ноября, в Одессе умер 2-летний ребенок, которому также была сделана прививка. В то же время следственная комиссия установила, что молниеносная смерть ребенка наступила в результате менингококковой инфекции, которая совпала по времени с проведением вакцинации.

***Менингококковая инфекция – группа заболеваний, которые вызываются бактериями –менингококками Вексельбаума.

Менингококковая инфекция начинается внезапно, с повышения температуры тела до 39-40°С и выше. Характерной является головная боль, недомогание, вялость, анорексия, возможна рвота. Инкубационный период продолжается от 1-2 до 10 дней. Основной симптом менингококкемии - геморрагическая сыпь багряно-красного цвета с синюшным оттенком, который появляется (в зависимости от возраста ребенка и формы заболевания) через несколько часов, реже - на 2-й день болезни.

10% всех случаев менингококковой инфекции классифицируются как молниеносные, которые в подавляющем большинстве случаев заканчиваются летально.