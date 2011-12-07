В 2012 году в Украине увеличится помощь при рождении ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«В 2012 году помощь на первого ребенка увеличится еще почти на 3 тыс. грн., на второго – на 5,5 тыс. грн., на третьего – на 11 тыс. грн.», - пообещал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, сейчас размер государственной помощи при рождении первого ребенка составляет 26 тыс. грн., второго – 52 тыс. грн., третьего – 104 тыс. грн.