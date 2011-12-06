Азаров за изменение системы начисления алиментов для ребенка
15:56, 06 декабря 2011Страна
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Чтобы не уходили от обязательств
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым изменить систему начисления алиментов на содержание ребенка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня в ходе встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере охраны материнства и детства.
Заявление Н.АЗАРОВА было сделано в ответ на выступление вице-президента благотворительного фонда журнала «Единственная» Елены СКАЧКО, которая отметила, что действующая система позволяет родителю если не уйти от выплат вообще, то сократить их до минимума.
«Надо менять систему», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он пообещал поручить специалистам изучить этот вопрос.
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