Поздравляем нашего коллегу с высокой наградой

Поздравляем нашего коллегу – редактора отдела мониторинга информационного агентства УНИАН Леонида Александровича Кудряшова – с высокой наградой. За весомый личный вклад в решение проблем социальной защиты инвалидов и активную жизненную позицию, по случаю Международного дня инвалидов он награжден Почетной грамотой Киевской городской государственной администрации. Уважаемый Леонид Александрович, коллектив информационного агентства УНИАН от всей души поздавляет Вас с этим знаменательным событием. Примите от нас искренние пожелания доброго здоровья, благополучия, душевного тепла, как можно большего количества моментов неподдельной радости. Дальнейших успехов Вам в нелегком деле приумножения добра на нашей земле.

Справка УНИАН. Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. По данным ВОЗ, около 10% населения мира, или 650 миллионов человек, являются инвалидами. Люди зачастую не знают о том, как много людей в мире имеют инвалидность или какие-либо нарушения и с какими проблемами они сталкиваются. Целью ВОЗ является улучшение качества жизни инвалидов на основе национальных, региональных и глобальных усилий и повышение осведомленности о масштабах и последствиях инвалидности.

Целью этого дня является содействие пониманию проблем, связанных с инвалидностью, и мобилизация поддержки достоинства, прав и благополучия инвалидов. В этот день также предпринимаются усилия для повышения осведомленности в отношении тех преимуществ, которые принесет интеграция инвалидов во все аспекты жизни.

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов (International Day of Persons with Disabilities).

Указанное десятилетие было периодом повышения информированности и принятия мер в целях улучшения положения инвалидов и обеспечения для них равных возможностей.

Позднее Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены ООН проводить мероприятия в ознаменование Дня, имея в виду дальнейшую интеграцию в жизнь общества лиц с инвалидностью.