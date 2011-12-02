В Украине растет количество детей-инвалидов – Бахтеева

В Украине растет количество детей-инвалидов, об этом в интервью УНИАН, сообщила народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, председатель профильного комитета по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА в канун Международного дня инвалида.

По ее словам, в нашей стране - более 165 тысяч детей в возрасте до 18 лет. «Сегодня дети-инвалиды составляют 6,1% от общей численности инвалидов. Главными причинами в структуре инвалидности детей в 2010 года занимают врожденные аномалии – 28,3%, болезни нервной системы - 28,1% и расстройства психики и поведения – 14,4%,» - сообщила Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула, что наибольшая численность детей-инвалидов в 2010 г. регистрировалась в Донецкой (13717 детей - 8,3 %), Днепропетровской (11290 – 6,8 %), Львовской (10355 – 6,3 %) и Харьковской (8806 – 5,3%) областях.

«Сегодня в Украине реализуются мероприятия, направленные на профилактику детской инвалидности. Проводится массовый скрининг новорожденных на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз, что способствует своевременной диагностике состояний, которые приводят к ранней тяжелой инвалидизирующей патологии с высокой степенью умственной отсталости,» - отметила Т.БАХТЕЕВА.

Она также сообщила, что в Украине по состоянию на 1 января 2011 года численность инвалидов составляет 2,71 млн. лиц. Регистрируется постоянный рост числа инвалидов в общей структуре населения Украины: на начало 2010 года это 5,9% (2,71 млн. лиц) против 3,0% в 1994 году (2,1 млн.). «К сожалению, актуальность проблемы инвалидности в Украине, увеличивается в связи с негативными демографическими тенденциями, в частности усилением процессов старения населения Украины,» - резюмировала народный депутат.

