Погода на выходные

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, лишь на севере Левобережья, а днем и в Карпатском регионе небольшой дождь.

Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 3° тепла до 2° морозу, днем 3-8° тепла, в Прикарпатье и крайнем юге до 10° тепла; в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем 0-3° тепла.

В Киевской области в субботу - без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.