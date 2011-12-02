В Киеве презентованы результаты Международного конкурса письменных творческих работ «Украина моей мечты».

Как отметил по этому поводу сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Европейской ассоциации украинцев, председатель оргкомитета конкурса «Украина моей мечты» Алексей ТОЛКАЧЕВ, украинцы, мечтая о будущем, хотят, чтобы изменились люди: когда украинцы станут более добрыми, научатся любить себя и ближнего - только тогда состоится Украина, о которой мечтают ее жители.

«О чем мечтают украинцы? Мы получили 3 тыс. страниц и были готовы перечитывать банальные мечты о повышении зарплаты, демократических реформах или вступлении Украины в Евросоюз... Работы, которые поступили на конкурс, - это настоящее сокровище, указатель для построения Украины будущего. Украинцы видят рецепт только в самих себе, в изменении ценностей, общественного мировоззрения», - отметил А.ТОЛКАЧЕВ.

«Мечтать – это технология построения будущего, качество мечты должно быть высоким. Реализовать мечту – это проще всего. Будем ратовать за качество мечты», - сказал рок-музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова», инициатор этнического фестиваля "Страна мечтаний", член почетного жюри конкурса Олег СКРИПКА.

«Этот конкурс нам по душе, потому что идея «Парка Киевская Русь» и идея конкурса схожи - реализовывать мечты. Работы отображают настроение украинцев - желание жить хорошо, свободно, желание сохранить национальные корни и быть богатыми духовно. Духовно богатый народ будет богат и материально. Это генетически заложенное в нас право – право наших пращуров, которые нам это завещали. «Украина моей мечты - это пространство свободы и самореализация», - подчеркнула 16-летняя Виктория КРАВЕЦ в своем сочинении. Этот тезис отображен и в других работах. Базовые ценности вечны», - подчеркнул президент Центра культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь», член почетного жюри конкурса Владимир ЯНЧЕНКО.

«Мечты сбываются. 20 лет Независимости Украины, а оказывается, что к мечте мы не приближаемся. В своих работах люди выразили свое отношение к Украине и желание разобраться: что произошло за эти 20 лет, но самое главнее – предложения развития», - отметил инициатор конкурса «Украина моей мечты», член оргкомитета Александр ДМИТРЕНКО.

Мечтая о будущем, украинцы хотят, чтобы в стране изменились именно люди.

По словам председателя оргкомитета конкурса А.ТОЛКАЧЕВА, довольно многие конкурсанты в своих работах поднимали проблемы бытового хамства, эгоизма, озлобленности, дефицита человечности в украинском обществе.

Немного им уступили мечты о расцвете украинского языка.

«Конкурсанты мечтают о том дне, когда украинская речь будет престижной, будет раздаваться свободно, чтобы ее не чурались, чтобы было достаточно изданий на украинском языке. Интересно, что такие мечты поступали равномерно по географии как из Львова, так и из Донецка, Харькова или Одессы», – сообщил А.ТОЛКАЧЕВ.

«Треть мечтателей видят Украину основанной на идеях "родственного труда", которые воспевал еще Григорий Сковорода. По их мнению, счастье и гармония наступят лишь тогда, когда работа и профессия будут выбираться человеком по личным склонностям, талантам и интересами. Следовательно, Украина будущего – это пространство самореализации, где каждый своим трудом может осуществлять свои мечты, развивать себя, свои таланты и способности», - сказал А.ТОЛКАЧЕВ.

По его словам, чуть меньше работ касаются экологической тематики. Кто-то пророчит Украине роль проводника экологического выздоровления планеты. Также в трети работ отмечается необходимость коренного изменения системы образования, здравоохранения, системы социальной защиты. Но опять же, подобные изменения «должны основываться на коренной общественной модернизации на основе ценностей добра, любви, самореализации».

По словам организаторов, международный конкурс проходил с 16 июля по 1 ноября, собрал 581 работу из всех уголков Украины.

Больше всего мечтателей оказалось среди школьников - от 14 до 17 лет. На втором месте по активности оказались студенты - возраст от 18 до 24 лет. Наименьшая активность в группе от 25 до 35 лет.

«Даже если половина этих мечтателей пойдут за своими мечтами, убежден, что Украина станет выдающейся очень скоро», - сказал А.ТОЛКАЧЕВ.

По результатам конкурса 68 мечтателей будут награждены ценными призами от Благотворительного фонда Богдана Гаврилишина, группы компаний «DiaWest-Комп’ютерний Мир», Курортного комплекса «Золотой Колос» (г. Алушта) и от портала Heelys-kiev.blogspot.com.

Торжественное награждение победителей состоится 3 декабря с 15.00 до 18.00 в Конгрегационном зале «Киево-Могилянской академии» (ул. Сковороды, 2).

***Конкурс «Украина моей мечты» организован совместно Европейской ассоциацией украинцев (Брюссель) и Центром развития общества (Киев) при поддержке Благотворительного фонда Богдана Гаврилишина. Основная цель конкурса - побудить украинцев к стратегическому мышлению, к планированию своих перспектив и будущего Украины.

