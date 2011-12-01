Сегодня Международный день борьбы со СПИДом

Сегодня отмечается Международный день борьбы со СПИДом.

По оценкам международных организаций, в Украине существует наиболее острая эпидемиологическая ситуация по ВИЧ/СПИД в Европе и среди стран СНГ.

По состоянию на начало 2010 года в государстве проживало 360 тыс. ВИЧ-инфицированных людей. Более 77% среди ВИЧ-положительных - это украинцы трудоспособного возраста (15-49 лет).

ВИЧ-инфекция - заболевание, которое ослабляет иммунитет человека, - поражает главным образом молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Главными факторами распространения ВИЧ среди молодежи является употребление инъекционных наркотиков и незащищенные половые отношения. Между тем лишь каждый четвертый ВИЧ-положительный житель Украины сдал тест на ВИЧ и знает о своем ВИЧ-положительном статусе.

В соответствии с обнародованными в ноябре данными Организации Объединенных Наций, число больных ВИЧ в мире в 2011 году сократилось до самого низкого уровня за последние 14 лет.

В настоящее время число ВИЧ-инфицированных составляет 34 миллиона человек.

Согласно новому докладу ООН, ряд мер, принятых за последнее десятилетие для борьбы с заболеванием, способствовали тому, что число больных ВИЧ сократилось на 20% с 1997 года.

Число людей, умирающих от СПИДа, состояния, которое развивается на фоне ВИЧ-инфекции, снизилось в том числе и благодаря более широкому доступу к лечению.

Однако в ряде регионов уровень заболеваемости ВИЧ, как и раньше, остается на высоком уровне. В ЮАР заражены 5,6 млн. человек - больше, чем в любой другой стране мира.

Согласно отчету Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЕЙДС) и Всемирной организации здравоохранения, Украина остается в стороне от общемировой тенденции снижения темпов распространения ВИЧ/СПИДа - 1,3% украинцев в возрасте от 15 до 49 лет являются носителями вируса, однако только каждый четвертый из них знает о своем ВБИЧ-положительном статусе, большинство ВИЧ инфицированных узнают об этом уже на критической стадии болезни.

По последним данным международных организаций, в Украине сегодня проживают более 360 тысяч ВИЧ-положительных людей, 92 тысячи из них нуждаются в лечении.