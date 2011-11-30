В Украине образован Центр учета выбросов парниковых газов
Распоряжение Кабмина
Кабинет министров Украины поддержал предложение Государственного агентства экологических инвестиций относительно образования бюджетного учреждения «Национальный центр учета выбросов парниковых газов».
Соответствующее распоряжение Кабмина (№1194-р от 7 ноября) обнародовано на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, Государственному агентству экологических инвестиций поручено обеспечить осуществление мероприятий, связанных с образованием Центра.
Министерству экологии и природных ресурсов совместно с Фондом государственного имущества поручено обеспечить размещение Центра.
Как сообщал УНИАН, 12 октября Комитет по соблюдению Киотского протокола Конвенции ООН по изменению климата приостановил участие Украины в международной торговле квотами на выбросы парниковых газов.
Киотский протокол был принят в Киото 12 декабря 1997 года и вступил в силу 16 февраля 2005 года. В нем определены порядок и принципы совместного выполнения обязательств по сокращению парниковых выбросов путем заключения специальных соглашений между сторонами протокола.