Завтра на востоке Украины дождь и мокрый снег
13:24, 29 ноября 2011Страна
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В Киеве ночью 0-2° мороза
Завтра в Украине осадки не ожидаются, лишь в восточной части - небольшой дождь и мокрый снег.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла; в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем около 0°; на юге Крыма ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.
В Киевской области в среду - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.
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