Больницам нужно дать автономию в распоряжении финансами

Лечебным учреждениям Украины необходимо предоставить автономию в распоряжении финансовыми средствами.

Такое убеждение в ходе рабочей поездки в Харьков выразила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

«Общий путь реализации медицинской реформы избран, и он допускает отклонения в плане региональной специфики. Мне кажется, что задача каждого региона - показать что-то свое интересное, что потом могло бы быть использовано другими», – сказала И.АКИМОВА.

По ее словам, во всех реформах, в том числе в перестройке системы здравоохранения, всегда присутствует региональная специфика, потому что каждый может решать проблему каким-то своим особенным путем. В то же время большинство подходов общее.

И.АКИМОВА сообщила, что имела беседу с председателем Харьковской облгосадминистрации Михаилом ДОБКИНЫМ, который отметил, что правильным шагом была бы автономия лечебного заведения в распоряжении финансовыми средствами, поскольку это позволило бы выделить дополнительные средства для материального поощрения врачей без увеличения общих ресурсов, которые сейчас идут на региональные бюджеты.

И.АКИМОВА заявила, что поддерживает эту инициативу. «Эта инициатива выдвигается многими регионами, это и есть тот общий подход, который обязательно нужно внедрять», – подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня И.АКИМОВА посетила ряд медицинских учреждений Харькова, в частности, Областную клиническую больницу, проинспектировала работы по созданию Харьковского регионального перинатального центра и деятельность Центральной диспетчерской службы скорой и неотложной медицинской помощи.