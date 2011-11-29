В 12 областях Украины обесточены 160 населенных пунктов

В ночь с 28 на 29 ноября в результате неблагоприятных погодных условий, в частности из-за порывов ветра 15-20 м/с, в результате срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 160 населенных пунктов в 12 областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, в Киевской области без електроснабжения остались 54 населенных пункта, в Житомирской – 49, в Винницкой – 14, Тернопольской – 11, в Черкасской – 9, Волынской – 7, Черниговской – 5, в Кировоградской – 4, Ривненской – 3, Ивано-Франковской – 2 и по 1 населенному пункту в Днепропетровской и Запорожской областях.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.