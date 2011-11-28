Уровень подростковой преступности вырос на 50%

В Тернопольской области за 10 месяцев этого года зафиксировано 202 преступления, совершенных несовершеннолетними.

Как сообщил корреспонденту УНИАН прокурор области Иван МЕЛЬНИЧУК, это на 50,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 75% этих преступлений составляют кражи.

«Рост преступности обусловлен нехваткой финансирования программ, которые направлены на воспитание и обеспечение досуга подрастающего поколения, а также несоответствующим ведением воспитательного процесса в учебных заведениях. Не ведется и работа по профилактике и предотвращения правонарушений, по выявлению подростков, склонных к употреблению алкоголя и наркотиков, постановке их на учет и проведению с ними воспитательной работы», – сказал И.МЕЛЬНИЧУК.

Первый заместитель прокурора области Николай ЛЮШНЕНКО отметил, что отделы по делам детей, которые входят в структуру уголовной милиции, недостаточно занимаются своей работой. Как следствие - прокуратура сделала представление на руководство областного управления милиции о привлечении к ответственности тех лиц, которые не проводят надлежащей работы по профилактике преступности в среде несовершеннолетних.

«Хотя следует понимать, почему так происходит. Органы по делам детей отвлекают на выполнение несвойственных им функций – на раскрытие уголовных преступлений. Тогда как они должны были бы заниматься профилактикой, а не расследованием уже совершенных преступлений. Поэтому сейчас к работе с детьми из неблагополучных семей или склонными к правонарушениям еще будем привлекать участковых», – сказал Н.ЛЮШНЕНКО.

По его словам, проблемы роста подростковой преступности недавно обсуждались на совместном совещании с участием представителей областных управлений культуры, образования и правоохранительных органов.

«На нем мы скоординировали свои действия и рассчитываем, что до конца года удастся остановить рост уровня подростковой преступности. Ведь вопрос стоит очень остро», – сказал Н.ЛЮШНЕНКО.