Погода на выходные

В субботу, 26 ноября, в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер на протяжении суток будет преобладать западный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 5°- 0 мороза, в Карпатах и на юге до 9° мороза; днем 1-6° тепла, в восточной части около 0°.

В Киеве и области без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 5°- 0 мороза, днем 1-6° тепла. По г. Киеву температура ночью 2°- 0 мороза, днем 4-6° тепла.