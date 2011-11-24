В Киеве создадут новый центр борьбы с ВИЧ/СПИДом - Минздрав

Министерство здравоохранения планирует на базе Клинической больницы нефтеперерабатывающей промышленности создать новый мощный Украинский центр борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Как отмечается в сообщении, «в рамках реформирования медицинской отрасли Министерством здравоохранения проводится оптимизация коечного фонда тех медицинских заведений, которые ему подчинены”. В Минздраве утверждают, что Клиническая больница нефтеперерабатывающей промышленности Минздрава Украины “в полной мере не выполняет своих функций и не специализируется на обслуживании работников нефтеперерабатывающей промышленности”.

“В соответствии с данными, приведенными в письмах больницы, при коечном фонде больницы 120 коек, суточная нагрузка больницы составляет 60 коек. На базе больницы работают заведения, которые не являются сугубо медицинскими и которые не выполняют функций больницы, в частности, в помещении больницы расположен центр реабилитации лиц, пострадавших от насилия; отделение, которое занимается проведением обследования лиц, отбывающих за границу, отделение, которое на договорных условиях предоставляет реабилитационные услуги Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова”, - говорится в сообщении Минздрава.

По этой причине, подчеркнули в министерстве, принято решение на базе указанной больницы, «которая не отвечает своим функциональным назначениям», создать новый мощный Украинский центр по борьбе с ВИЧ/СПИДом, поскольку “сегодня государству, кроме существующего методического центра, который занимается сугубо теоретическими проблемами, статистикой, нужны еще референт-лаборатория и коечный фонд, где будут размещаться самые тяжелые больные ”.

В Минздраве убеждают, что при перепрофилировании Клинической больницы нефтеперерабатывающей промышленности Минздрава Украины из 120 коек, существующих в больнице, 35 коек будут перепрофилированы для пациентов, больных ВИЧ/СПИДом, а другие 85 коек будут переведены в другую больницу г. Киева по ул. Коцюбинского, 9.

“Ни один медицинский работник, которые по штатному расписанию были закреплены за Клинической больницей нефтеперерабатывающей промышленности Минздрава, не будет сокращен. Каждый из них имеет право выбрать следующее место работы в одном из двух медицинских заведений (новообразованном Центре или в больнице на ул. Коцюбинского, 9). Безусловно, некоторым врачам придется переквалифицироваться, не теряя при этом соответствующую заработную плату”, - заверяет Минздрав Украины.

В сообщении сказано, что “те медики, которые пожелают остаться работать с больными ВИЛ/СПИДом, будут получать надбавку 25% к заработной плате”. Также отмечается, что пациенты, которые на сегодняшний день обслуживаются в Клинической больнице нефтеперерабатывающей промышленности Минздрава, будут переведены для медицинского обслуживания в больницу Киева по ул. Коцюбинского, 9.