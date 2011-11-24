Родители все чаще не хотят лечить детей от слепоты - эксперт

В Украине приобретает все большее распространение тенденция, когда родители не хотят лечить детей от болезней глаз, чтобы получать на слепого ребенка социальную помощь по инвалидности.

Об этом в интервью УНИАН заявил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по детской офтальмологии, заведующий Центром детской офтальмологии, кандидат медицинских наук Юрий БАРИНОВ.

«К сожалению, родители отказываются лечить своих детей с глазной патологией, которая приводит к слепоте, только бы получать материальную помощь. Выгоднее иметь слепого ребенка, и получать хоть какие-то деньги», - сказал Ю.БАРИНОВ.

По его словам, это явление особенно распространено на Закарпатье. «Приходят родители к офтальмологу оформлять инвалидность. Им врач говорит, что причину инвалидности можно устранить, ребенок будет зрячим, если сделать операцию, инвалидность здесь не показана. Но родители отказываются от операций, и настаивают на оформлении инвалидности, чтобы получать социальную помощь», - заметил врач.

Ю.БАРИНОВ отметил, что в группе риска есть недоношенные (от 500 г), преждевременно рождены дети.

«В нашем центре мы спасаем от слепоты таких деток. В Украине ежегодно рождается 20 тысяч недоношенных младенцев. Поэтому офтальмологи ожидают прирост показателей - 200-300 незрячих детей в год. Если эти цифры прибавить к 700 слепым детям в Украине - это уже состояние эпидемии», - заявляет Ю.БАРИНОВ.

Еще одной причиной детской слепоты врач называет тенденцию к породненным бракам в западных областях Украины. «Есть села в Карпатах, в Ивано-Франковской, Тернопольской областях, куда и машина не доедет, где не говорят на украинском или русском языке. Там часто заключают браки между родственниками, соответственно, там огромное количество врожденной наследственной патологии, в частности, и нашего профиля», - сказал Ю.БАРИНОВ.

По его информации, в Украине проживает 10 тысяч детей со слабым зрением, из них полностью незрячих - 700.

«В настоящее время в Украине на 10 тысяч детей - один слепой, а детская слепота занимает третье место в общей структуре инвалидности. Украина подключена к программе Всемирной организации здравоохранения «Право на зрение - 2020». Ее реализация должна быть завершена в 2020 году. Согласно положениям программы, показатели слепоты и слабозоркости в мире должны быть снижены в 2-3 раза. По программе, мы должны иметь 0,4 ребенка на 10 тысяч населения, то есть 4 ребенка на 100 тысяч», - сказал Ю.БАРИНОВ.

Справка УНИАН. Центр детской офтальмологии входит в состав Национальной специализированной больницы «Охматдет» и оказывает медицинскую помощь четвертого уровня сложности детям со всей Украины. Центр рассчитан на 20 коек. Здесь оказывают хирургическую и терапевтическую помощь детям с проблемами зрения. На базе заведения работает первый межрегиональный Центр борьбы со слепотой.



