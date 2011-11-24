Вредны ли на самом деле ГМО?

Эксперты заявляют, что на сегодняшний день нет научно подтвержденных данных ни о вредности, ни о безопасности генетически модифицированных продуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время круглого стола в Институте Горшенина на тему "ГМО в украинских продуктах: миф или реальная угроза".

Заведующий лабораторией детекции ГМО Института пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины Ярослав ПИРКО отметил, что на сегодняшний день такой информации действительно нет, но исследования продолжаются.

«На сегодняшний день нет 100%-й информации о том, что продукты, содержащие ГМО, вредные для здоровья. Это так на сегодняшний день. Но исследования на этот счет продолжаются и нуждаются в колоссальных финансовых вливаниях», - отметил он. «Как оно дальше сложится, никто не может дать никаких гарантий», - добавил Я.ПИРКО.

Менеджер по регистрации в СНГ продуктов компании "Монсанто", которая занимается производством ГМО, Николай БОЙКО сообщил, что продукция с ГМО существует на рынке уже 17 лет, ее потребляют в Южной и Северной Америке, в том числе в США, во многих азиатских странах. В Европе зарегистрировано более 40 продуктов с содержанием ГМО, и пока никаких негативных влияний на человека не выявлено.

Он призвал не разводить демагогию, нужно ли ГМО Украине, а заняться совершенствованием правовой базы относительно регистрации ГМО, контролем над производством и использованием.

"Правительство до сих пор не определилось, нужны ли Украине, украинскому сельскому хозяйству генетически модифицированные растения. Отовсюду слышно, что Украина - страна, свободная от ГМО. При этом все прекрасно знают, что продукты с ГМО выращиваются незаконно в больших объемах. И законная регистрация в ближайшее время невозможна. Для этого нужно регламентировать пищевую, кормовую, сортовую регистрацию. В Украине полного набора документов, который позволяет проводить регистрацию, нет", - сообщил Н.БОЙКО.

По его словам, чем дольше будет затягиваться процесс принятия соответствующих законов, тем более сложной будет ситуация с ГМО, как для потребителей, так и для фермеров и производителей продуктов.

Директор Института экогигиены и токсикологии им. Л.И.Медведя Николай ПРОДАНЧУК не согласился с этой точкой зрения. Он отметил, что на сегодняшний день нет доказательств того, что ГМО может навредить человеку, но до 60-х годов не было доказательства вреда такого пестицида, как ДДТ, или дуст.

По убеждению Н.ПРОДАНЧУКА, пока не предоставлены документы, которые доказывают безопасность генетически модифицированных организмов, их нельзя разрешать. «Пока мы в этом не уверены (в безопасности ГМО). Нужно применять меры предупреждения", - считает эксперт.