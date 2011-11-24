Завтра ночью в Украине ожидается до 14° мороза

Завтра в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью в западных, большинстве северных, Винницкой, Одесской областях и в Крыму 2-7° мороза, на остальной территории 9-14° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму, на Закарпатье и Прикарпатье до 6° тепла.

В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.