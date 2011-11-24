ЮНИСЕФ - "за" обязательное йодирование соли в Украине

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выражает активную поддержку инициативе Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия ПАВЛЕНКО о необходимости введения обязательного йодирования всей пищевой соли в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в информационном отделе ЮНИСЕФ Украина.

О необходимости универсального йодирования соли в Украине Ю.ПАВЛЕНКО заявил на пресс-конференции в Киеве 14 ноября. При этом украинский омбудсмен по правам ребенка отметил, что законодательное утверждение обязательного обогащения соли йодом является не вопросом для дискуссий, а мероприятием для срочной реализации.

Детский фонд ООН напоминает, что именно йодирование пищевой соли позволяет более чем 130 странам мира ограждать собственных граждан от угроз естественного недостатка йода в питании.

Мировая наука признала йододефицит самой большой угрозой умственным способностям человека и главной причиной необратимых повреждений мозга у детей, которые можно предупредить. Даже небольшая нехватка в организме беременной женщины йода не дает реализоваться интеллектуальному потенциалу ребенка, заложенному на генетическом уровне. Серьезная нехватка йода у беременных приводит к рождению детей с кретинизмом. Без достаточного количества йода подростки теряют 10-15 пунктов IQ, а взрослые - трудоспособность. В то же время ликвидировать проблему невероятно легко: необходимо только постоянно потреблять йодированную соль вместо нейодированной, говорится в сообщении.

В масштабах страны некомпенсированный природный йододефицит формирует отсталое общество и снижает уровень жизни. Интеллектуального потенциала, который ежегодно теряет Украина вследствие йододефицита, хватило бы на 3000 гениев.

Детский фонд ООН работает над преодолением йододефицита во всем мире путем внедрения универсального йодирования пищевой соли. Среди глобальных партнеров ЮНИСЕФ - Глобальный Альянс за улучшенное питание (GAIN), Международный совет по контролю йододефицитных заболеваний (ICCIDD), Всемирная организация здравоохранения и Инициатива по микронутриентам (МИ). Усилия ЮНИСЕФ и партнеров организации направлены на обеспечение условий для сохранения и роста интеллектуального потенциала населения планеты.

*** Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) является мировым лидером по защите прав и интересов детей. Фонд работает в более чем 150 странах во имя защиты и поддержки детей, начиная с раннего возраста и до совершеннолетия. Программы Фонда финансируются из добровольных взносов физических лиц, компаний, учреждений и правительств. Представительство Фонда в Украине открыто в 1997 году.