МИД призывает украинцев не летать в Таиланд

МИД Украины пока еще сохраняет свои рекомендации украинским гражданам не посещать регионы Таиланда, пострадавшие от наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Мы все еще не рекомендуем украинским гражданам посещать районы, пострадавшие от наводнения», - сказал он.

Также МИД рекомендует украинским гражданам по возможности избегать посещения Бангкока, пока там полностью не стабилизировалась ситуация.

По его словам, в районах Бангкока, которые пострадали от наводнения, в последние дни выросло количество инфекционных заболеваний.