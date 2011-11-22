МИД призывает украинцев не летать в Таиланд
16:01, 22 ноября 2011Страна
0
В стране наводенение
МИД Украины пока еще сохраняет свои рекомендации украинским гражданам не посещать регионы Таиланда, пострадавшие от наводнения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
«Мы все еще не рекомендуем украинским гражданам посещать районы, пострадавшие от наводнения», - сказал он.
Также МИД рекомендует украинским гражданам по возможности избегать посещения Бангкока, пока там полностью не стабилизировалась ситуация.
По его словам, в районах Бангкока, которые пострадали от наводнения, в последние дни выросло количество инфекционных заболеваний.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter