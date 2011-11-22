За некачественные продукты в Украине введут жесткое наказание

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что производители продуктов питания, которые будут выпускать некачественную продукцию, будут нести серьезную ответственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после того, как ознакомился с результатами анализа молочной и колбасной продукции ряда предприятий, проведенного Государственной инспекцией по вопросам защиты прав потребителей.

Н.АЗАРОВ отметил, что большая часть продукции по результатам исследований не соответствует нормативным документам.

«Меры будут приниматься к производителю самые жесткие», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что пока не будет называть предприятия, которые производят некачественную продукцию, поскольку это сразу же приведет их к существенным убыткам.

Вместе с этим премьер сообщил, что намерен лично направить предупредительные письма на эти предприятия, и если ситуация не изменится, назвать их публично.

«На все эти предприятия пойдет мое письмо с требованием навести порядок. Если они этого не сделают, то самые печальные последствия их ожидают, однозначно», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что за качество продукции на прилавках магазинов отвечают не только производители, но и продавцы товара.

Н.АЗАРОВ сообщил, что правительство планирует пересмотреть систему, обеспечивающую производство и продажу качественных продуктов питания. И уже в следующем году можно ожидать конкретных результатов.

В частности, по его словам, проблему можно будет решить за счет расширения сети лабораторий и организации регулярных проверок качества продукции.