17% граждан Украины - потенциальные эмигранты

17% граждан Украины имеют четкие планы или же задумываются об эмиграции. Такие данные озвучил директор Донецкого института социальных исследований и политического анализа Владимир КИПЕНЬ во время конференции в Киеве, передает ГолосUA.

По его словам, последние социологические данные свидетельствуют о том, что 5,4% населения Украины имеет четкие планы сменить страну проживания. Кроме того, еще 11,6% украинцев время от времени задумываются об эмиграции, отметил В.КИПЕНЬ.

Также эксперт уточнил, что в пересчете на абсолютные цифры приблизительно 1,2 млн. украинцев желают выехать именно в страны Шенгенской зоны.

При этом директор добавил, что, по данным Всемирного банка, Украина находится на 5-м месте в мире по миграции. Как отметил В.КИПЕНЬ, согласно этим данным, на сегодняшний день 14,5% работоспособного населения находится за пределами страны, что составляет 6,5 млн. человек.

В то же время, по словам социолога, в соответствии с официальными данными, за границей сейчас работает лишь 2-3 млн. украинцев.