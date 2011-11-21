В Украине начинается масштабная программа по телемедицине

Фонд помощи и развития детям Чернобыля (ФПРДЧ) объявил об учреждении своего последнего проекта – масштабной программы по телемедицине в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом основатель и президент ФПРДЧ Зенон МАТКИВСКИЙ (США) сообщил сегодня во время пресс-конференции.

Он объявил о начале последней программы фонда и рассказал, что благодаря комплексной программе по телемедицине 13 больниц в Украине будут подсоединены к глобальной сети для проведения диагностического консультирования врачей со своими коллегами из других медицинских заведений в реальном времени.

По словам З.МАТКИВСКОГО, программа ФПРДЧ по телемедицине будет внедрена в медицинских заведениях Чернигова, Черновцов, Донецка, Ивано-Франковска, Херсона, Киева, Луцка, Львова, Полтавы, Ривного и Владимирца (Ривненская обл.).

Также он сообщил, что программой предусмотрена закупка соответствующего оборудования, его монтаж и инсталляция и подготовка персонала. Бюджет программы составляет более 620 тыс. долларов.

Во время презентации программы экс-министр здравоохранения Украины, детский кардиохирург Илья ЕМЕЦ отметил, что в рамках программы украинские врачи смогут советоваться, в частности, с врачами из Сиетла (США).

Также З.МАТКИВСКИЙ заявил, что Фонд помощи и развития детям Чернобыля после 22 лет своей деятельности завершает свою гуманитарную миссию и программы в Украине. По его словам, команда фонда прекращает свою работу с 14 февраля 2012 года. З.МАТКИВСКИЙ выразил надежду, что место ФПРДЧ в Украине займут другие организации.

“Фонд помощи и развития детям Чернобыля сотрудничает с 31 медицинским заведением в Украине: в области неонтологии, детской кардиохирургии, онкологии. И эти больницы стали ведущими в соответствующих направлениях в Украине”, – сообщил президент фонда.

В рамках презентации программы соучредительница ФПРДЧ Надежда МАТКИВСКАЯ вручила финансовому директору фонда Тане ФЕСЕНКО, координатору фонда по вопросам гуманитарных грузов Валерии БУРЯЧИНСКОЙ и директору ФПРДЧ в Украине Алексе МИЛЯНИЧ награды за особый вклад в работу фонда.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон ТЕФФТ отметил, что он лично и шестеро его предшественников всегда гордились сотрудничеством с Фондом помощи и развития детям Чернобыля.

“Они предоставили помощь на более чем 63 миллиона долларов 31 больнице и трем детским домам в Украине”, – сказал он.