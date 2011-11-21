На завтра синоптики обещают снег с дождем

Завтра в северных, центральных и восточных областях Украины пройдет мокрый снег с дождем.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 22 ноября будет облачно с прояснениями. В северных, центральных, а днем и в восточных областях местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в Украине, кроме восточной части, туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 9° мороза, на юге 1-6° тепла; днем в Украине 0-5° тепла, в Крыму и на юге Одесской области 6-11°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь (днем местами). Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

В столице также облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь (днем местами). Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 2-4°.