Сколько будет стоить вызов врача в 2012 году?

ов врача будет стоить 50 грн., является недостоверной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как отмечается в сообщении, выступая в Верховной Раде Украины во время Часа вопросов к правительству, министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО сообщил о том, что в проекте государственного бюджета на 2012 год заложены средства на увеличение финансирования медикаментозного обеспечения одного выезда «скорой помощи». Министр отметил, что в проекте госбюджета на 2012 год предусмотрено, что с июля 2012 на обеспечение медикаментами одного выезда скорой медицинской помощи будет выделяться 50 грн., тогда как на сегодняшний день эта сумма составляет 5-7 грн. Это даст возможность врачам оказывать скорую медицинскую помощь в полном объеме.

В Минздраве отметили, что об оплате пациентами услуг медицинских работников речь не шла.

Как сообщалось, сегодня ряд СМИ сообщил, что во время Часа вопросов к правительству министр здравоохранения Украины А.АНИЩЕНКО сказал, что якобы в 2012 году вызов врача будет стоить 50 грн.