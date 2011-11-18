60% украинских туристов отправятся на зимний отдых поездами

59% жителей Украины, которые планируют отправится на отдых во время осенне-зимнего сезона 2011-2012 гг., до мест отдыха намерены добираться железнодорожным транспортом.

Такие данные получили специалисты «Укрзализныци» в ходе маркетингового исследования, в котором приняли участие 10,105 тыс. респондентов.

По результатам исследования, автобусным сообщением в период зимних праздников воспользуются 12% респондентов, собственным автомобилем - 11%, авиатранспортом - 2% участников опроса.

В ходе исследования выяснилось, что, делая свой выбор, пассажиры железнодорожного транспорта, в первую очередь, учитывают обновление вагонов (22%), снятие запрета на курение или введение отдельных вагонов для курящих (10%) и возможность приобрести билеты на нужную дату (8%).

По данным исследования, в западных областях Украины планируют отдохнуть 31,5% участников опроса, на горнолыжных курортах Карпат - 45,7%, в Крыму - 32%, в других местах Украины - 41,5%.

Напомним, что «Укрзализныця» внедрила возможность для туристических компаний оформлять заказы на перевозки групп туристов, заказывать отдельные вагоны различных типов (СВ, купе, плацкарт, вагон-салон, вагон-автомобилевоз) и формировать специальные туристические поезда.

При заказе отдельных вагонов для перевозки туристов такие вагоны цепляют к пассажирскому поезду, который выполняет движение по существующему маршруту. Маршрут и график движения поезда, который полностью формируется по заказу туристической компании, определяются заказчиком.

Каждая из шести железных дорог Украины имеет возможность формировать состав туристического поезда от 12 до 18 вагонов.

В зимнем сезоне 2010-2011 года самыми популярными были маршруты в Крым (26,5%), Карпаты (21,4%) и Львов (11,5%). Железнодорожным транспортом воспользовались 70,3% туристов.