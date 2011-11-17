Поставки лекарств должны производиться без посредников
17:18, 17 ноября 2011Страна
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Заключать прямые договоры
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что аптеки должны заключать договоры о поставках лекарств с производителями без посредников.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совещания по вопросам рынка лекарственных средств сегодня в Киеве.
«Необходимо навести порядок и в первую очередь заключать прямые договоры на поставки с производителями или их представителями», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он подчеркнул, что среди участников тендеров, не говоря уже о победителях, нет ведущих дистрибьюторов, которые обеспечивают 70% объема аптечного рынка.
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