Поставки лекарств должны производиться без посредников

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что аптеки должны заключать договоры о поставках лекарств с производителями без посредников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совещания по вопросам рынка лекарственных средств сегодня в Киеве.

«Необходимо навести порядок и в первую очередь заключать прямые договоры на поставки с производителями или их представителями», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что среди участников тендеров, не говоря уже о победителях, нет ведущих дистрибьюторов, которые обеспечивают 70% объема аптечного рынка.