Необходимо создать пакет обязательных социальных лекарств

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым создание пакета обязательных социальных лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании по вопросам рынка лекарственных средств сегодня в Киеве.

«Я уже поручал Министерству здравоохранения разработать обязательный ассортимент социально ориентированных лекарственных средств отечественного производства, которые должны быть в обязательном порядке в аптеках», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что до сих пор Минздрав не сделал этого.

При этом Н.АЗАРОВ заявил, что в размещенном на сайте министерства проекте пакета, включающего такие лекарства, нет упоминания о том, что это должны быть лекарства украинского производства.

Он еще раз отметил, что наращивание собственного производства лекарств является главной целью правительства.