Весь спектр вакцин уже находится в Украине
БЦЖ для роддомов...
Весь спектр вакцин уже находится на территории Украины, заявил министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО сегодня на брифинге.
Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, все вакцины «зашли в Украину, просто они поставляются небольшими партиями, чтобы не ждать окончания поставок в конце года».
«Мы просили всех поставщиков поставлять препараты как можно быстрее. Мы закрыли вопросы по пяти вакцинам, в том числе и по БЦЖ (УНИАН: Бацилла Кальметта-Герена или БЦЖ (Bacillus Calmette-Guérin, BCG) - вакцина против туберкулёза), но только для родильных домов», - сказал А.АНИЩЕНКО.
Он добавил, что в поликлиниках есть лишь основные вакцины. «Нет, например, вакцины АКДС/М, но она должна быть к концу месяца. К концу ноября-началу декабря весь спектр будет», - сказал А.АНИЩЕНКО.