Весь спектр вакцин уже находится в Украине

Весь спектр вакцин уже находится на территории Украины, заявил министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО сегодня на брифинге.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, все вакцины «зашли в Украину, просто они поставляются небольшими партиями, чтобы не ждать окончания поставок в конце года».

«Мы просили всех поставщиков поставлять препараты как можно быстрее. Мы закрыли вопросы по пяти вакцинам, в том числе и по БЦЖ (УНИАН: Бацилла Кальметта-Герена или БЦЖ (Bacillus Calmette-Guérin, BCG) - вакцина против туберкулёза), но только для родильных домов», - сказал А.АНИЩЕНКО.

Он добавил, что в поликлиниках есть лишь основные вакцины. «Нет, например, вакцины АКДС/М, но она должна быть к концу месяца. К концу ноября-началу декабря весь спектр будет», - сказал А.АНИЩЕНКО.