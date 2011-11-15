Полового партнера выберут по анализу ДНК

Швейцарская компания GenePartner разработала методику выбора полового партнера по анализу ДНК, пишет AOL. Соответствующие тесты уже продаются в Сети.

Суть теста заключается в том, что пара, желающая проверить свою генетическую совместимость, заказывает набор для взятия соскоба с внутренней поверхности щеки. Образцы затем отправляются в компанию, которая, проведя исследования, высылает партнерам пароль от их личной страницы на своем сайте, где хранятся результаты теста.

В ходе диагностики в первую очередь проверяется совместимость партнеров по человеческим лейкоцитарным антигенам (HLA, главному комплексу гистосовместимости). Дополнительные исследования выбираются индивидуально и могут включать практически любой анализ генов, например, на соответствие вариантов ферментов, отвечающих за метаболизм нейромедиаторов.

По результату анализа определяется генетическая совместимость партнеров.

Отмечается, что GenePartner сотрудничает с рядом международных сайтов знакомств, таких как Sense2love и Eventful Dating. Стоимость анализа составляет 249 долларов США.

medportal.ru