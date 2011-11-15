У 70% украинцев биологический возраст старше календарного

Болезни, которые раньше не давали о себе знать до сорока лет, сейчас встречаются чуть ли не у подростков. Специалисты говорят, если так будет продолжаться - человечество рискует потерять трудоспособное население.

Украинские медики попытались объяснить, почему в Украине сумасшедшие темпы старения, и можно ли замедлить этот процесс. По их словам, биологический возраст людей отстает от календарного на 7-9 лет. Медики также констатируют, что молодеют и артрит и, диабет. А каждый третий сегодня имеет артериальную гипертензию. "Встретить пациента в возрасте от 18 до 30 с инсультом это уже нормально. Однако, в действительности, эти заболевания характерны для людей как минимум после 40 лет", - сказал врач-невролог Дмитрий Маньковский.

По его словам, виной всему плохая экология, вредные привычки, малоподвижность, неправильное питание.

Согласно исследованиям Украинского института геронтологии, более чем у половины украинцев биологические часы тикают заранее. По словам Валерия Шатило, заведующего отделением Института геронтологии, таких людей около 70%. "Например, паспортный возраст женщины - 48, а биологические часы показывает уже за 60", - добавил он.

Врачи отмечают, что с такими темпами в стране скоро может просто не остаться трудоспособного населения. Специалисты также отмечают, что биологическое старение - процесс необратимый. Однако, замедлить его можно - здоровый образ жизни и обследование у врачей.

izvestia.com.ua