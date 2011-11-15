Не будет проблем с финансированием строительства корпуса «ОХМАТДЕТа»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что проблем с финансированием строительства нового корпуса Национальной детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ» не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после ознакомления с началом строительства корпуса.

«Больница нужна детям, прежде всего, нам нужна всем, и поэтому она будет построена… Если мы начали строить – деньги на это будут», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что вопрос о возможности привлечения средств, собранных благотворительным фондом «Украина 3000» на строительство «Детской больницы будущего», на строительство «ОХМАТДЕТа» не в компетенции правительства.

«Насколько я знаю, там всего-навсего 70 миллионов. Это не те деньги, на которые можно больницу построить… Это же общественные деньги. Правительство не может так просто распоряжаться общественными деньгами, которые собраны со спонсоров, с простых людей. Посмотрим», - сказал Н.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 сентября Н.АЗАРОВ заявлял, что считает необходимым завершить полную реконструкцию «ОХМАТДЕТа» в течение 2011-2012 годов.

Ориентировочно новый многофункциональный медицинский корпус будет иметь общую площадь 63 тысячи квадратных метра, что в 20 раз больше, чем та территория, которую сейчас занимают 4 корпуса, которые готовятся к сносу (3 тыс. кв.м)

В соответствии с проектными предложениями перестройки нового корпуса больницы «ОХМАТДЕТ», на 1, 2 этажах будет функционировать приемное отделение, 3,4 этаж – отделение онкогематологии и трансплантации костного мозга, 5 этаж – технический для обеспечения воздухом отделения онкогематологии и трансплантации костного мозга, 6,7,8 этажа - новой операционной, в том числе септические, отделение абдоминальной, торакальной и нейрохирургии и реанимации, 9 этаж – технический для обеспечения воздухом данного корпуса.

Планируется, что подготовительные работы, которые будут включать снос 4 старых корпусов, подготовительные технические работы, рытье котлована, начнутся в сентябре. В октябре-ноябре будут осуществляться работы по закладке фундамента, которые должны закончиться до конца года.