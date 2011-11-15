Завтра в большинстве областей Украины - мокрый снег

16 ноября в Украине, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ожидается небольшой мокрый снег, на юге с дождем, только днем в северных, большинстве центральных, Волынской и Ривненской областях без осадков.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на побережье морей 1-4° тепла; днем от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье и в Крыму 2-7° тепла.

В Киеве и области ночью пройдет небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. По г. Киеву температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.