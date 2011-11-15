Милиция задержала известного "нейрохирурга"

14 ноября в Киеве правоохранители задержали профессора кафедры "Информационные системы и сети" НУ "Львовская политехника" Андрея Слюсарчука, известного своей способностью запоминать большие объемы информации, пишет газета "Экспресс".

Слюсарчук был задержан в Киеве. При задержании Андрей Слюсарчук якобы сказал: "Я вас ждал давно".

По информации издания, против Андрея Слюсарчука возбуждено несколько уголовных дел: одна - за подделку документов, другая - по статье "мошенничество".

Издание также сообщает, что профессор Андрей Слюсарчук учился в ПТУ, а не в мединститутах России и Украины, занимался медицинской практикой без профессионального образования.

Винницкий мединститут ответил на редакционный запрос, у них никогда не было студента Андрея Слюсарчука. Правоохранители также проверяют, выдавал ли Московский медуниверситет диплом Слюсарчуку, когда он еще был несовершеннолетним.

Также газета обращает внимание на то, что раньше Слюсарчук был на подписке о невыезде за уголовные дела. Первое уголовное дело против Слюсарчука было возбуждено в 1996 году. Тогда следователи Львовщины инкриминировали ему мошенничество, но это дело, как и другие подобные, до суда так и не дошло.

Эту информацию подтвердила начальник управления общественных связей МВД Виктория Кушнир.

По ее словам, следственным отделом управления МВД во Львовской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 статьи 358 УК (использование заведомо поддельных документов).

"Сейчас в отношении Андрея Слюсарчука было вынесено постановление о приводе. Он задержан и доставляется в город Львов в сопровождении сотрудников милиции для проведения дальнейших следственных действий", - сказала Кушнир.

По ее словам, его везут во Львов для того, чтобы допросить.

Как известно, в СМИ, в частности в газете "Эскпресс" появилось несколько материалов о Слюсарчуке, который известен своими феноменальными способностями и памятью.

В материалах говорится, что он - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни вообще высшего образования.

"Руководство УМВД во Львовской области встречалось с журналистами, а именно с главным редактором газеты "Экспресс". Журналисты предоставили материалы журналистских расследований и после этого следственным отделом УМВД во Львовской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 4 статьи 358 УКУ", - пояснила Кушнир.

Напомним, в начале октября 2011 Андрей Слюсарчук получил денежную премию Президента Украины Виктора Януковича в размере 150 тыс. грн в номинации "научные достижения в области образования" за цикл работ "Комплекс образовательных информационных технологий представления, запоминания и обработки сверхбольших объектов информации в процессе обучения".

expres.ua