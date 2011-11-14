Можно ли взять под контроль эпидемию туберкулеза в Украине?

16-18 ноября 2011 года в Киеве в гостинице "Президент" (ул. Госпитальная, 12) состоится Всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам противодействия и контроля над туберкулезом в Украине. Событие посвящено освещению новых международных подходов и рекомендаций к лечению туберкулеза; анализу и обсуждению возможности внедрения международных подходов к диагностике и лечению туберкулеза в Украине.

На конференции будут заслушаны доклады ведущих международных экспертов в сфере противодействия заболеванию туберкулезом - Эрнесто Джарамильйо, Николас Насидзе (Бюро ВОЗ в Украине), Ивета Озеро, Арчил Салакая (MSH), Стивен Окконер (паллиативная помощь).

Открывают конференцию:

• Татьяна Бахтеева - председатель Комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины;

• Александр Толстанов - Заместитель Министра здравоохранения Украины;

• Татьяна Александрина - Председатель Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции / СПИДа и других социально опасных заболеваний;

• Юрий Фещенко - Директор ГУ "Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф. Г. Яновского НАМН Украины "

• Анатолий Заболотный - Директор Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

• Киз де Йонкер - Представитель ВОЗ в Украине и Глава Бюро ВОЗ в Украине.

После официального открытия, в 10:30, состоится пресс-конференция с участием указанных спикеров.

Мероприятие проводится Министерством здравоохранения Украины, Государственной службой Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции / СПИДа и других социально опасных заболеваний, Институтом фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского совместно с фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» при поддержке Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Напоминаем, что в 1995 году в Украине объявлена ​​эпидемия туберкулеза. На сегодня ситуация несколько стабилизирована, но уровень заболеваемости все равно значительно превышает допустимый эпидемиологический порог.

По вопросам участия в конференции необходимо обращаться к Марии Маковецкой: тел. (044) 502-52-35, е-mail: mmakovetska@fdu.org.ua и Вилюре Кристине (вопросы регистрации и аккредитации на конференцию), тел. (044) 502-52-35 моб. (050) 347-62-49, е-mail: kvilyura@fdu.org.ua.

