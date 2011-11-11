В Великобритании семейные врачи зарабатывают больше премьера

Около 4,2 тысячи врачей общей практики в Великобритании зарабатывают больше, чем премьер-министр страны Дэвид КЭМЕРОН. Такие данные содержатся в отчете Национальной службы здравоохранения (NHS), пишет Daily Mail.

Согласно отчету, который цитирует российский сайт «Медновости», ежегодный доход такого числа врачей общей практики превышает 150 тысяч фунтов стерлингов, что больше годовой зарплаты премьера, составляющей 142,5 тысячи фунтов.

При этом 890 семейных врачей получают более 200 тысяч фунтов в год, а ежегодная зарплата более 200 из них превышает 250 тысяч фунтов. Десяток "суперврачей общей практики" каждый год увеличивают свое благосостояние более чем на 750 тысяч фунтов.

Перечисленные группы семейных врачей составляют примерно 20% от их числа. Ежегодный доход еще 40% находится в промежутке от 100 тысяч до 150 тысяч фунтов стерлингов. Оставшиеся 40% зарабатывают от 50 тысяч до 100 тысяч фунтов в год.

Представитель британского Минздрава, имя которого не называется, при этом отметил, что за последние пять лет средний по стране годовой доход врача общей практики снизился на 4,2 тысячи фунтов и составляет сейчас менее 106 тысяч фунтов стерлингов.

По данным «Медновостей», средняя зарплата российского врача составляет около восьми тысяч рублей в месяц (около 267 долл).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата Украины, в 2010 году средняя зарплата в сфере здравоохранения составила 1631 гривню или 202,1 доллара США.

По своему размеру заработки врачей занимают 29-е место среди других отраслей, отмечает сайт mojazarplata.com.ua. И если в начале 90-х врачи получали по 6 прожиточных минимумов месяц, то в конце 2010 года размер ежемесячного оклада еле дотянул до двух.

Ежегодно здравоохранение Украины недосчитывает шести тысяч врачей, которые меняют профессию или уезжают искать работу за рубежом, чтобы улучшить свое материальное положение.

Все чаще на заработки украинцы выезжают в Россию и Беларусь. Эти страны привлекательны для украинских врачей отсутствием языкового барьера и условиями труда. Так, например, в России врачам предлагают не только более высокую, чем в Украине, зарплату, но и служебное жилье.

В мире дефицит медицинских кадров составляет четыре миллиарда специалистов, а в США и Великобритании не хватает более 100 тысяч человек, работающих в этой отрасли.

По данным сайта, в Чехии средняя зарплата врача составляет около 1500 долл., в США – около 7 тыс. долл.