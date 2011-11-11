Кто решит вопрос строительства «Детской больницы будущего»?

Вопрос строительства «Детской больницы будущего», в частности о том, за чей счет оно будет осуществляться, должен решаться путем совместных консультаций представителей благотворительного фонда с чиновниками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявила сегодня на брифинге.

«Я не думаю, что кто-то один может решить этот вопрос. Я думаю, что госчиновники с представителями фонда должны решить, где этот проект осуществлять, и в зависимости от этого будут решаться и другие вопросы: добавлять частные деньги в государственные средства на базе «ОХМАТДЕТа», либо строить отдельный объект на частные средства, а возможно и с добавлением государственных - это должны решать совместно», - сказала И.АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, капсула в фундамент «Детской больницы будущего» была заложена 16 марта 2006 года на территории клиники "Феофания" в Киеве.

Во время телемарафона "Детская больница будущего", проходившего 17 декабря 2006 года, было собрано более 262 млн. грн. благотворительной помощи.

20 октября 2011 года первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ направил обращение в Генеральную прокурору Украины с просьбой провести тщательную проверку всех обстоятельств так и не начатого строительства «Детской больницы будущего» и установить, куда делись собранные благотворительные средства.

В тот же день в благотворительном фонде “Детская больница будущего” заявили, что по результатам проверок контролирующих органов никаких нарушений в его работе не выявлено.

4 ноября глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА заявила, что государство не будет достраивать «Детскую больницу будущего».

Т.БАХТЕЕВА подчеркнула, что данный вопрос очень актуален для Украины, он зафиксирован в соответствующем проекте постановления ВР, однако сегодня государство не может взять на себя ответственность по завершению строительства. "Это не государственный и не правительственный проект. Хотя мы понимаем, как это необходимо, понимаем исключительную важность такой больницы для нашей страны", - подчеркнула она.

В свою очередь председатель правления фонда "Украина 3000" Александр МАКСИМЧУК заявил, что фонд без помощи государства не сможет достроить “Детскую больницу будущего”.

Сегодня, 11 ноября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что «Детская больница будущего» будет построена. В то же время он подчеркнул, что правительство не имеет четкого плана, как этот проект будет реализован. Однако премьер пообещал, что рассмотрит этот вопрос.