Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выступает за запрет рекламы лекарственных препаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Я отношусь крайне отрицательно (к рекламе лекарственных препаратов – УНИАН). Но я не являюсь специалистам в области здравоохранения. И даже не являясь специалистом, я понимаю, что просто так мезим пить нельзя. Но если каждый день нашим людям вдалбливать, что мезим незаменим, то наши люди начнут его пить. А для чего? Чтобы дискредитировать свою поджелудочную железу и получить заболевание? Поэтому я категорически против этой рекламы», - сказал Н.АЗАРОВ.

По мнению премьера, рекламу лекарств нужно законодательно запретить, а также навести порядок в рецептурном деле.

Как сказал Н.АЗАРОВ, Украина рано или поздно должна выйти на те «паспорта лечения», которые существуют в Европе, а также на европейские стандарты лечения.