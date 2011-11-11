Звёзды моют волосы ромашкой и любистком

Столичная актриса Ольга Сумская не пользуется шампунями, пенками для ванн и гелями для душа. Вместо них использует только натуральные средства.

Об этом она рассказала корреспонденту Gazeta.ua.

"Уже давно отказалась от использования химических средств по уходу за собой. Они смывают с тела защитную оболочку. После мытья ними кожа и волосы теряют естественную красоту. Поэтому предпочитаю только натуральные средства", - сказала она.

"Натуральная косметика работает на сто процентов. Надо отказываться от химии и переходить на все натуральное", - добавила Ольга Сумская.

Для мытья головы актриса использует отвары крапивы, любистка и ромашки.

"Это прекрасное средство. Волосы сразу становятся мягкими, пышными и приятно пахнут. Также для мытья головы можно использовать различные масла: оливковое, миндальное, облепиховое, из косточек винограда. Добавляю в них сок лимона и мед. Такой кашицей можно мыть и все тело. Вместо скраба использую кофейную гущу или соль с медом и маслом", - поделилась Сумская.

Также актриса рассказала рецепт своей любимой маски.

"Нужно взять один желток и ложку подсолнечного или касторового масла. Добавить сок лимона и мед. Такую маску можно наносить не только на лицо, а и на волосы. Каждое утро делаю маску из сметану. Ее лучше покупать на базаре, потому что магазинная может содержать какие-нибудь химические примеси. Слой сметаны наношу на лицо и выдерживаю полчаса", - рассказала Сумская.

gazeta.ua