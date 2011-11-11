Чего нам ждать от 11.11.11

Весь мир замер в ожидании чего-то необычного и сверхъестественного. По прогнозам многих нумерологов, день 11 ноября 2011 года не сулить людям ничего хорошего. Так стоит ли бояться даты, которая кажется мистическим совпадением цифр - 11/11/11?

В период средневековья люди придавали огромное значение всевозможным предсказаниям относительно влияния чисел на жизнь. Известный ученый Петрус Бунгус, живший в 16 столетии, был уверен: число 11 являет собой первородное зло, ибо оно затерялось между двумя божественными числами: 10 и 12.

Современные нумерологи тоже не упускают возможность попугать людей. По их мнению, тем мужчинам и женщинам, у которых в жизни часто фигурирует число 11, судьба преподносит много неприятных сюрпризов.

Профессор Элан Лензи из Тихоокеанского Университета США не первый год занимается изучением библейской нумерологии. По мнению ученого, поиск сакрального смысла в числах есть не что иное, как естественная потребность человеческого мозга найти всему ответ. Дело в том, что психическая активность человека устроена таким образом, что всему необычному и загадочному в окружающем мире наш мозг придает определенную закономерность и логичное объяснение.

Несомненно, такая познавательная способность помогает людям выбирать только самое важное и существенное из целого моря информации, в котором они находятся. Однако, некоторые слишком уж усердствуют в поисках закономерностей, начиная находить особый смысл во многих предметах и образах, начиная от облаков, случайно увиденных в небе, и заканчивая совпадениями чисел.

По словам Элана Лензи, нет ничего необычного во времени 11 часов 11 минут 11 секунд, как и нет ничего зловещего в дате 11/11/11. Просто наш мозг не может не обращать внимания на такое явное совпадение и начинает искать событию нетривиальное объяснение, которое и дают сегодня падкие на сенсацию нумерологи.

Как мы уже писали, не стоит опасаться даты 11.11.11, поскольку, согласно нумерологии, вибрирующее число дня не несет в себе ничего плохого. Но то, что это совсем безопасный день, не значит, что его нужно провести, как и все остальные.

Начните утро с того, что загадаете самое заветное желание, напишете его на листке бумаги. Дождавшись 11 часов 11 минут 11 ноября 2011, вслух прочтите желание и сразу же сожгите его под зажженной свечой синего, фиолетового или жёлтого цвета. Зачем выбирать свечи именно такого цвета? Дело в том, что в этот день Луна будет находиться в Близнецах, а в это время все магические ритуалы обретают дополнительную силу и мощь с помощью ритуальных предметов именно такого цвета. Если вы пожелаете наладить отношения с родственниками, то это точно сбудется, поскольку вы призовете себе на помощь не только энергию даты 11.11.11, но и силу Полнолуния.

Кроме того, в пятницу 11.11.11 Марс сблизится с Регулом созвездия Льва, что позволит нам, земным обитателям, наблюдать за невероятно красивой картиной сияния двух небесных тел, расположенных рядом. Также в этот день на небе будут лучше видны Луна и Юпитер. Почему бы не собрать друзей, родных и любимых людей, захватить с собой теплые пледы и термосы с ароматным чаем и не отправиться на улицу, чтобы полюбоваться красивым звездным небом?

Удачи вам и исполнения желаний!

Анна Воронцова medinfo.ua

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