Пища для мозга - в арбузе

Провитамин бета-каротин, преобразующийся затем в витамин А, - важный антиоксидант.

Он содержится в моркови, капусте, абрикосах и арбузах, рябине.

Витамин В1. Ищи его в проросших зернах, орехах, отрубях и бобовых, а также в шиповнике, свекле и моркови. Проще сказать, в чем его нет, однако его почему-то часто не хватает.

Витамин В5 нужен для поддержания высокого тонуса, повышения концентрации внимания. Найти его можно в яйцах, печени, почках, рыбе, мясе, бобовых и молочных продуктах.

Витамин В6, стимулирующий интеллектуальную деятельность, в стратегических количествах содержится в зерновых ростках, фундуке и грецких орехах, в клубнике и апельсинах, а также в рыбе, яйцах и мясных продуктах.

Витамин В12 необходим для борьбы с усталостью. Содержится только в продуктах животного происхождения: рыбе и морепродуктах, мясе и молочных продуктах.

Витамин С просто незаменим. Содержится, как ты знаешь, в цитрусовых, плодах шиповника (там просто огромная его концентрация), рябине, красном перце, помидорах, моркови — выбирай на свой вкус.

Витамин Е мы получаем вместе с нерафинированным маслом, ростками пшеницы, орехами, бобовыми и яйцами. Это мощный антиоксидант, препятствующий повреждению клеток мозга.