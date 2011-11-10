Завтра пройдет небольшой мокрый снег

11 ноября в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в восточных областях, Крыму и Приазовье местами пройдет небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в горных районах до 10° мороза, на побережье Крыма около 0°; днем от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье 3-8° тепла.

В Киеве и области без существенных осадков. Температура по области ночью 2-7° мороза, днем 0-4° тепла. По г. Киеву температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.