Украинцам будут оплачивать больничные не более 5 дней

По новым правилам Кабмина по оплате больничных работник сможет болеть за государственный счет не более пяти дней. Дальнейшее пребывание на больничной койке будет происходить уже за счет больного.

В случае если работник проболел пять рабочих дней и предоставил соответствующую справку, оплату временной нетрудоспособности ему выполняет предприятие в объемах, определяемых стажем, путем вычитания этой выплаты из единого социального взноса. В него теперь входит, в том числе, и страховой платеж по нетрудоспособности.

Но если человек будет болеть хотя бы на день дольше, и лучше ему не станет, оплачивать более длительный срок больничного предприятиям запрещено. Для работодателя может наступить уголовная ответственность. Отныне это преференция территориальных подразделений Пенсионного фонда Украины. Бухгалтера предприятий должны предоставить в ПФ "просроченные" медицинские бюллетени и еще множество разных справок.

Как объясняют практикующие бухгалтеры, в свете очередных нововведений статистика официальной заболеваемости рабочего класса резко "сократилась". Граждане предпочитают либо отлеживаться не более пяти дней, либо болеть на работе.

Напомним, по данным Федерации работодателей Украины, уже разработан проект постановления Кабмина, согласно которому дни болезни работнику оплатят в размере 80% его средней зарплаты независимо от стажа.

day.kiev.ua