Одесситам платят больше, чем киевлянам и донеччанам

Средняя зарплата, которую осенью 2011 года предлагают украинцам, составляет 5 тыс. 565 грн. в месяц, тогда как среднее зарплатное ожидание кандидата на рынке труда - 6 тыс. 118 грн. Среди крупных украинских городов самую высокую среднюю зарплату платили в Одессе – 6 тыс. 843 гривен.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Международным кадровым порталом hh.ua.

Так, согласно опросу, работодатели Донецка платили в среднем 5 тыс. 958 гривен, Киева – 5 тыс. 924. Львовянам предлагают в среднем 5 тыс. 796 гривен, жителям Днепропетровска – 5 тыс. 600 грн., Харькова – 5 тыс. 090 грн. Самое высокое зарплатное предложение осени было зафиксировано в Донецке: на позиции топ-менеджера в сфере промышленности работодатель предлагал кандидату от 96 тыс. до 160 тыс. грн. на месяц.

Как показали результаты исследования, у одесситов зарплатные ожидания выше, чем у жителей других крупных городов Украины. Они стремятся зарабатывать в среднем 6 тыс. 600 грн. в месяц. За ними следуют жители Киева, которые осенью этого года запрашивают у работодателей в среднем 6 тыс. 529 грн. Зарплатные ожидания харьковчан и Днепропетровска составляют 5 тыс. 536 и 4 тыс. 965 гривен в месяц соответственно. Самыми скромными оказались аппетиты жителей Львова, которые осенью запрашивают у работодателей в среднем 4 тыс. 565 грн.

*** В ходе исследования было изучено 12 467 вакансий в 28 профессиональных сферах со всех регионов Украины, зарегистрированных на hh.ua в период с 1 сентября по 1 ноября 2011 года.

hh.ua – Международный кадровый портал. Украинская компания Группы HeadHunter (Россия, Украина, Беларусь, Латвия, Литва, Эстония и Казахстан), которая входит в Mail.ru Group. Пользователи портала hh.ua - менеджеры среднего и высшего звена. 51% - женщины, 49% - мужчины. 75% аудитории в данный момент трудоустроены, а 25% - ищут место работы. Средняя заработная плата, которую запрашивают пользователи портала – 6 000 гривен. Среднее зарплатное ожидание топ-менеджеров на hh.ua составляет 21 000 гривен в месяц.