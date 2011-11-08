Украина будет бороться с насилием в отношении женщин

7 ноября 2011 года министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО подписал Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной политики МИД.

Конвенция, подписанная К.ГРИЩЕНКО, является новым правовым инструментом Совета Европы и создает всеохватывающие правовые рамки защиты женщин от всех форм насилия, и направлена на предотвращение и ликвидацию этого явления. Конвенция также предусматривает международный механизм мониторинга имплементации ее положений на национальном уровне.

Украина стала 17 государством, которое присоединилось к этому важному международно-правовому инструменту, что подтверждает должное внимание правительства к вопросам гендерного равенства и борьбы с дискриминацией женщин. Присоединение к Конвенции будет способствовать осуществлению соответствующих мероприятий для создания интегрированного подхода по ликвидации насилия в отношении женщин и домашнего насилия путем последующего применения положений Конвенции на национальном уровне.

К.ГРИЩЕНКО также подписал Протокол №3 к Европейской рамочной конвенции о трансграничном сотрудничестве между территориальными общинами или властями относительно объединений еврорегионального сотрудничества.

Этот международно-правовой инструмент в области развития еврорегионального сотрудничества определяет юридический статус и регулирует вопросы учреждения и функционирования объединений еврорегионального сотрудничества, в состав которых входят местные власти и государственные органы власти.

Подписание Украиной Третьего протокола является особенно важным событием в рамках реализации приоритета Председательства Украины в Комитете министров СЕ относительно развития и укрепления местной демократии, одним из направлений которого является усиление трансграничного сотрудничества.