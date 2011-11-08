Детское питание опасно из-за ароматизаторов и красителей

Украинские производители пищевых продуктов начали серьезнее относиться к производству. Все больше стали придерживаться маркировки, ГОСТов и не используют сою. Об этом рассказывает Нина Кальдий, руководитель отдела тестирования в центре экспертиз "Тест".

"Не употреблять продуктов, которые продают магазинах, невозможно. Где тогда брать молоко и мясо? Скажете, что в бабушок на рынке. Мы проверяли несколько раз - и в их продуктах есть проблемы с микробиологией. Здоровые продукты, необработанные пестицидами и без всяких добавок, можно вырастить только самому. Я бы советовала готовить здоровую пищу дома. Ибо человек сам себе консервантов не будет бросать. Дома можно приготовить йогурты, сыр, испечь хлеб. А вот примеси, содержащие майонез, кетчуп и различные соусы, оказывается не столь вредные.

Во-первых, не все майонезы с консервантами. Специальные загустители, лимонная и аскорбиновая кислота - также нестрашно. Правда, их нельзя есть людям, имеющим проблемы с кислотностью. Меня больше всего пугает большая калорийность майонеза. 70% жира - это уже почти масло".

Относительно продуктов длительного хранения, то большинство из них изготовляют без консервантов.

"Мы проверяли несколько раз молоко и консервантов не обнаружили. Но чтобы его хранить полгода, молоко проходит такую ​​термическую обработку, что там не остается ни живых ни полезных бактерий. То же по йогуртах. Живой йогурт в холодильнике может храниться не дольше двух недель. Также в молочные продукты, масло, сгущенку, сметану, вместо молочного жира добавляют растительный. Он абсолютно ничем для организма не полезен".

Центр постоянно тестирует колбасные изделия.

"Все не столь ужасно, как говорят люди. Наиболее качественная дорогая колбаса. Правда, в ней много жира, но она полностью соответствует всем ГОСТам. Сои и ГМО в колбасе не находили. Нитрат натрия, который придает колбасе красного цвета, в продукт добавляли всегда. И при Советском Союзе тоже. Иначе она будет серого цвета. Иная ситуация с полуфабрикатами. Пельмени и котлеты содержат 70-80% сои. Хотя на этикетке указано обратное".

А вот в детское питание часто добавляют ароматизаторы и синтетические красители.

"Также не находим всех витаминов, которые указаны на упаковке. А насчет ароматизаторов, то однажды мы проверяли абрикосовое варенье и нашли абрикосовый ароматизатор. Не понимаю для чего. Варенье и так выделяет хороший аромат. И кроме сахара туда добавлять ничего не надо".

gazeta.ua