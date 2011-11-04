Акимова считает: страховую медицину вводить пока опасно

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА считает, что вводить страховую медицину в Украине пока опасно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на III Международной конференции "Кто поможет медицине выздороветь: поиск рецептов", генеральным партнером которой выступил Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА "Развитие Украины".

Она подчеркнула, что страховая медицина нужна, но к ней нужно хорошо подготовиться и «время ее введения имеет большое значение для успеха самой идеи».

«Страховая медицина – вещь абсолютно необходимая, но нужна «домашняя работа», которой мы сейчас занимаемся. В дырявое ведро сколько денег ни лить, все равно они будут вытекать. До того момента, пока не будет реструктуризирована сеть, пока правильно не разведены первичная медицина, вторичная, третичная, вводить страховую медицину в Украине опасно, потому что можно дискредитировать саму эту очень хорошую идею», - заявила И.АКИМОВА.

Она подчеркнула, что страховая медицина – «вещь платная по определению».

«Возникает вопрос: какие средства будут поступать в эти фонды, и откуда они возьмутся. А ответ – очень простой: это неизбежная существенная нагрузка (пусть и начальном этапе) на социальные платежи предприятий. Можно ли в условиях очень турбулентных финансовых рынков, очень непростых прогнозов по экономическому росту в мире, идти по пути увеличения социальных отчислений бизнеса, который и так будет находится в сложных условиях?», - сказала И.АКИМОВА.