Государство не будет достраивать «Детскую больницу будущего»

Государство не будет достраивать Всеукраинский центр охраны здоровья матери и ребенка («Детская больница будущего») будущего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА в ходе III Международной конференции по благотворительности на тему: «Кто поможет медицине выздороветь: поиск рецепта», которая проходит сегодня в Киеве.

Т.БАХТЕЕВА подчеркнула, что вопрос о завершении строительства очень актуален для Украины, он зафиксирован в соответствующем проекте постановления ВР, однако сегодня государство не может взять на себя ответственность по завершению строительства. "Это - не государственный и не правительственный проект. Хотя мы понимаем, как это необходимо, понимаем исключительную важность такой больницы для нашей страны", - подчеркнула Т.БАХТЕЕВА.

Она отметила, что деньги собирались как простыми людьми, так и благотворителями. "Более 12 млн. долл. внес Фонд Ринат АХМЕТОВА "Развитие Украины", а также средства собирались фондами меценатов - КОЛЕСНИКОВА, ЗВЯГИЛЬСКОГО, фондом ПИНЧУКА. Было собрано 50 млн. долларов. Часть денег еще есть, часть израсходована. Но, кроме фундамента пяти будущих зданий, сегодня на территории Феофании, которая выделена для строительства больницы, пока ничего нет," - резюмировала Т.БАХТЕЕВА.

Как сообщал УНИАН, капсула в фундамент «Детской больницы будущего» была заложена 16 марта 2006 года на территории клинической больницы "Феофания" в Киеве. Во время телемарафона "Детская больница будущего", проходившего 17 декабря 2006 года, было собрано более 262 млн. грн. благотворительной помощи.

20 октября 2011 года народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ направил обращение в Генеральную прокурору Украины с просьбой провести тщательную проверку всех обстоятельств так и не начатого строительства «Детской больницы будущего» и установить, куда делись собранные благотворительные средства.

В тот же день в благотворительном фонде “Детская больница будущего” заявили, что по результатам проверок контролирующих органов никаких нарушений в его работе не выявлено.