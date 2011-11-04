Погода на выходные

Завтра, 5 ноября, в Украине сохранится переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер юго-восточный, на юге и востоке северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в восточных областях и на побережье морей 1-6° тепла; днем 6-11° тепла, на Прикарпатье и юге Одесской области до 13°, на Левобережье 3-8° тепла; на Закарпатье ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 11-16° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью по области от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла, в столице ночью около 0°, днем 7-9° тепла.